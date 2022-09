Camaçari completa 264 anos como uma cidade ideal para morar, passear e fazer negócios

Um grande desfile cívico, na Avenida Radial A, marcará o ápice das comemorações dos 264 anos do município de Camaçari, hoje, quando se celebra a emancipação política da cidade. Durante todo o mês de setembro foram realizados outros desfiles em diferentes localidades, contando com a participação de escolas, fanfarras, grupos percussivos e programações especiais alusivas à história local.

Mas essas comemorações não se dão apenas nesta data comemorativa. O que mais a cidade celebra é seu crescimento e desenvolvimento, sendo reconhecida um dos melhores locais para morar, passear, fazer negócios e desfrutar da natureza. Camaçari, que tem hoje população de 310 mil habitantes (dados do IBGE de 2021), deverá ter este número atualizado pelo atual censo que vem sendo realizado, pois é crescente a quantidade de pessoas que têm escolhido o município para fixar residência.

Isso sem contar nos novos negócios e serviços que chegam ao mesmo tempo em que a cidade também passa por transformações estruturais com a construção de avenidas, praças, campo de futebol, Horto Florestal, viadutos, escolas, unidades saúde e, claro, novas opções de cultura e lazer.

“Entregamos uma verdadeira revolução na vida das pessoas, uma evolução positiva. Quem mora em Camaçari, quem passa por aqui, quem conheceu Camaçari antes, pode notar a clara diferença no dia a dia do município, através da limpeza da cidade, sua a energia, as vias públicas, o sorriso das pessoas em dizerem que moram aqui. Tem a nossa costa que está muito linda, em toda sua extensão, com todas as infraestruturas necessárias, e vem muito mais”, salienta o prefeito Elinaldo Araújo.

Atrativos

De acordo com o gestor, alguns fatores revelam claramente o desenvolvimento de Camaçari. Além da chegada de novos moradores, vindos de várias partes do Brasil,destacam-se, ainda, a instalação de centros distribuidores e atacadistas, e a inauguração de novas empresas que estão se incorporando ao Polo Industrial, o que representa o fortalecimento da economia local.

Durante muitos anos, Camaçari ficou conhecida como uma potência industrial, mas hoje já se pode afirmar que o município tem muitos outros atrativos para quem deseja empreender e prosperar. Localizado na Região Metropolitana de Salvador, bem perto da capital, além dos 42 quilômetros de costa com as mais belas praias, o município tem área territorial de 784,658 quilômetros quadrados, capaz de abrigar empreendimentos empresarial e residencial. “Nós temos hoje que nos preocuparmos cada vez mais com essa capacidade de acolher, porque as pessoas estão chegando, e acredito que chegando para ficar, porque Camaçari é o polo de desenvolvimento habitacional e empresarial no entorno de Salvador e cada vez mais vai crescer”, ressalta o prefeito.





“Camaçari é uma cidade que cresceu, se desenvolveu e acolheu pessoas de todo o Brasil, de todo o mundo, e dessa forma vai continuar. Então a gente consegue ver claramente nas pessoas e nas empresas que aqui chegam, a vontade de ficar e de crescer." - Elinaldo Araújo, prefeito de Camaçari





Um pouco de história

Antes de se chamar Camaçari, o município teve diferentes nomes em diversos momentos da história. Aldeia do Divino Espírito Santo, Vila de Nova Abrantes do Espírito Santo, Montenegro e Camassary foram alguns deles.

A história do lugar teve início com a chegada dos jesuítas João Gonçalves e Antônio Rodrigues, em 1558. Ali foi instalada aCompanhia de Jesus, com o intuito de catequizar os índios tupinambás. Em 1.624, ainda como Aldeia do Divino Espírito Santo, e com a liderança do bispo D. Marcos Teixeira, a região foi abrigo para as tropas de resistência, que lutaram com os índios contra os holandeses que tinham invadido a Bahia.

A emancipação aconteceu em 1.758, por decreto do Marquês de Pombal, e o povoado passou a chamar Vila de Nova Abrantes do Espírito Santo. Com a retirada dos jesuítas, ficou apenas Vila de Abrantes, onde existiam 544 casas e 1.200 habitantes. Somente em 1.938, pelo decreto 10.724, o lugar passou a ser conhecido pelo nome atual, mas ainda com a grafia original “Camassary”, que em tupi-guarani e significa árvore que chora.

Praia de Guarajuba tem Bandeira Azul, o que a classifica como uma das melhores do mundo em qualidade ambiental, segurança, bem-estar e infraestrutura. (SECOM Camaçari)

Município oferece natureza exuberante e opções de passeios

A natureza e as riquezas locais não deixam dúvidas: Camaçari é um lugar mágico para quem deseja passear e aproveitar dias de lazer e diversão. Só de praia são 42 quilômetros de extensão, incluindo duas delas com a certificação internacional Bandeira Azul, concedida pela Fundação para a Educação Ambiental: Guarajuba e Praia da Espera, em Itacimirim. Isso sem contar em lagos, rios, equipamentos e expressões populares de cultura e gastronomia.

Tanto para quem mora quanto para quem visita a passeio, o município oferece muito o que fazer e apreciar: a Avenida do Parque das Dunas e a Lagoa, em Jauá; a famosa Aldeia Hippie, centro da cultura alternativa; Praça Salustiano Santiago de Souza (antiga das Amendoeiras); Praça Tia Deja (antiga dos Coqueiros); Praia do Piruí, Projeto Tamar, Praia do Emissário e o Parque Ecológico Fonte do Cacimbão, a Comunidade Quilombola da Cordoaria, Teatro Alberto Martins, Biblioteca Infanto-juvenil e a Casa de Farinha, com produção de Beiju e outras iguarias são alguns bons exemplos do que Camaçari reserva para quem permite se deixar encantar.

Mas não para por aí. Há muitas outras opções de lazer, como o Horto Florestal Linaldo da Silva (funciona de terça a domingo, das 9h às 17h); além dos museus na Cidade do Saber e Memorial do Polo Industrial de Camaçari (ambos funcionam das 9h às 11h e das 14h às 16h), mas é preciso agendar visitas.

Novidades para o verão

Com a chegada da alta estação, a cidade promete ficar ainda mais animada. Para isso a prefeitura já organiza ações especiais para garantir diversão e lazer. Está programada, por exemplo, o retorno da feira Pôr do Sol, em Arembepe, com a venda de artesanato, gastronomia e apresentações culturais. Outra opção que promete a movimentar a população é a primeira meia-maratona da Costa de Camaçari, que acontecerá no período. Mas não é só, também estão sendo organizados passeios ciclísticos, encontros esportivos e o primeiro grande encontro de motociclistas na costa do município.

Em busca de um lugar calmo

Após morar por anos em São Paulo e até mesmo fora do país, como em Dubai e na Dinamarca, a artista plástica e taróloga Célia Luz mudou-se para a Bahia há quase dois meses e foi atraída por Abrantes, uma das localidades mais tranquilas de Camaçari. A vida na capital paulista já não estava tão prazerosa… ela sonhava com contato com a natureza, estar perto do mar, assistir a um pôr do sol encantador e viver em um ritmo menos acelerado.

“Foi Abrantes que me escolheu. Estou em paz aqui, a energia do lugar é boa, a temperatura é agradável. O que eu mais tenho gostado são as pessoas que conheci; também gosto daquele ventinho de final de tarde. O pôr do sol é lindo e, também, já tive a oportunidade de apreciar uma linda noite de lua cheia aqui”, afirma.

Toda mudança carrega alguns desafios, porém, Célia acredita que os novos ares do lugar vão beneficiar muito seu processo criativo e, consequentemente, a pintura de seus quadros. “Eu acredito que toda mudança vem para melhorar, quando ficamos muito tempo parados, em um mesmo lugar, fazendo sempre as mesmas coisas, a nossa tendência é ficarmos acomodados e estagnados, precisamos de desafios para crescer”, comenta a artista.

Sabin Medicina Diagnóstica se instalou na cidade em 2016, como parte do plano estratégico de crescimento da empresa na região Nordeste do país. (SECOM Camaçari)

Setor da saúde conta com serviços de ponta

A expansão de Camaçari atrai cada vez mais empreendimentos, gerando renda e empregos no município, além da chance de oferecer à população serviços de alta qualidade. E quando esses investimentos acontecem na área da saúde é realmente um grande benefício. Foi este cenário que atraiu uma das unidades do Sabin Medicina Diagnóstica, que se instalou na cidade em 2016, como parte do plano estratégico de crescimento da empresa na região Nordeste do país.

“Como um polo industrial de grande representatividade para a Bahia e para o Brasil – com o maior PIB (Produto Interno Bruto) industrial do estado –, a cidade cresceu no decorrer dos anos, despertando a necessidade da população por serviços de saúde de qualidade. Percebendo a necessidade da população de Camaçari, o Grupo Sabin investiu na instalação de uma unidade na região, levando acolhimento e cuidado para os moradores”, afirma a Gestora Regional do Sabin no Nordeste, Agnaluce Silva.

Assim como nas demais unidades, o Sabin de Camaçari oferece serviços de análises clínicas e disponibiliza técnicos altamente capacitados para realizar coletas. Um dos diferenciais é o atendimento móvel, que pode ser agendado através do site. É necessário informar quais exames serão realizados para que o cliente possa receber as orientações de preparo, como jejum, caso necessário. Para os exames mais demorados, os clientes contam com uma sala de repouso na unidade, ampliando a sensação de acolhimento e conforto. Todos os resultados ficam disponíveis no site e aplicativo, não sendo necessário se deslocar para ter acesso aos laudos.

Medicina avançada

Presente no município há 33 anos, o Grupo SH Brasil, que oferece centros médicos, emergência 24h e o hospital de alta complexidade, já é um negócio consolidado, porém, a cada ano amplia sua infraestrutra para atender à população cada vez melhor com ofertas de serviços. Só para se ter ideia, já são mais de 30 especialidades e o hospital garante também cirurgias neurológicas e cardíacas, além de uma unidade de tratamento intensivo e hemodinâmica.

“Hoje, o grupo possui mais de 700 colaboradores, impactando pelo menos 700 famílias da cidade. Atende milhares de clientes por dia na cidade de Camaçari nos centros médicos e, também, nas estruturas voltadas para a saúde ocupacional”, ressalta o diretor médico, Raimundo Pinheiro.

Quando a empresa chegou a Camaçari, em1989, a cidade já demonstrava alto índice de desenvolvimento com todo o potencial do Pólo Petroquímico. Naquela época, a população, formada em grande parte por trabalhadores do Pólo, necessitava de assistência à saúde de qualidade, para evitar deslocamentos até Salvador. O Grupo Helena, então, investiu em instalações já com o propósito de fazer uma transformação na saúde local com serviços de de qualidade.



