Camaçari da indústria ao turismo

Camaçari ficou conhecido por sediar o maior Complexo Industrial Integrado do Hemisfério Sul, porém, para quem se permite desbravar os 42 quilômetros de praias que se estendem por sete localidades, se surpreende com as belezas naturais, que oferecem atrações turísticas não só de sol e mar, mas também rural, com direito a exploração de rios e lagoas, além de cultura, gastronomia, religião e contato com a natureza.

“Com a diminuição da Covid-19 e afrouxamento das regras sanitárias, estamos voltando às ações na Costa de Camaçari para o verão. Estamos retornando com a feira Pôr do Sol, nas localidades de Guarajuba e Arembepe, que une artesanato, gastronomia e apresentações culturais num mesmo espaço. Ainda teremos a primeira meia-maratona da Costa de Camaçari, passeios ciclísticos, eventos esportivos e o 1º grande encontro de motociclistas na costa do nosso município e diversas outras novidades, que serão divulgadas em breve”, afirma a secretária municipal de Turismo de Camaçari, Cristiane Bacelar.

Expectativa

Para o verão 2022-2023, espera-se um maior fluxo de turistas na cidade. Os meios de hospedagem estão otimistas e aguardam ocupação próxima a 100%. Mas quem já desejar desfrutar das belezas e das atrações locais nem precisa esperar o verão chegar. A partir da primavera, tanto para os moradores quanto para quem visita o município pela primeira vez, a prefeitura de Camaçari, por meio da Secretaria do Turismo (Setur), oferece opções de lazer e cultura, além das atrações naturais permanentes.

Em Vila de Abrantes, os visitantes podem conhecer a Igreja do Divino Espírito Santo, que fica na Praça da Matriz, ou a Fazenda Boaventura, na Rua Terra Maior. A Praia de Busca Vida é uma alternativa para quem gosta de mar. Entre os passeios, tem ainda a Comunidade Quilombola da Cordoaria e a Casa de Farinha, com produção de Beiju e outras iguarias; o Parque Ambiental e Cultural Fonte de Buraquinho; o lazer no Sítio Robatto, no Loteamento Las Palmas; o Clube Candeias; e os Terreiros de Jauá Manso Kilembekweta Lemba Furaman e o Inzó Tatêto Lembá, patrimônios tombados que ficam na Estrada da Cascalheira (BA-531).

Na praia de Jauá a dica é apreciar a Avenida do Parque das Dunas e a Lagoa. E não se pode perder a oportunidade de passar por Arembepe, que além da famosa aldeia hippie, que ainda preserva a cultura alternativa, tem outros atrativos: Praça Salustiano Santiago de Souza (antiga das Amendoeiras) e a Praça Tia Deja (antiga dos Coqueiros) com variedade de bares e restaurantes. Praia do Piruí, Projeto Tamar, Praia do Emissário e o Parque Ecológico Fonte do Cacimbão são, ainda, pontos que merecem entrar na lista.

Bandeira Azul

Em Guarajuba está a praia certificada com o selo Bandeira Azul, com acesso através do Condomínio Paraíso, além da Área de Proteção Ambiental (APA) e a Lagoa de Guarajuba. Ao lado, em Itacimirim, é imperdível relaxar na Praia da Espera ou na Praia da Rua 09, também certificada com a Bandeira Azul.

Vale a pena visitar a sede de Camaçari para conhecer o Horto Florestal da Silva, com viveiro, árvores, flores tropicais e espaços de lazer, que funciona de terça a domingo, das 9h às 17h. Confira, ainda, os dois museus na Cidade do Saber: o Única e o Memorial do Polo Industrial de Camaçari, que funcionam das 9h às 11h e das 14h às 16h, com visitas agendadas. Ainda na sede, inclua no roteiro a Culinária de Terreiro – Kiledi, situado no Agrovila Pinhão Manso, no bairro Santo Antônio II.

“Camaçari sempre viveu da pujança da indústria e a atividade do turismo não foi enxergada como prioridade até então. Mas, com a saída do Complexo Ford e a pandemia da Covid-19 foi necessário intensificar a união de esforços para o fortalecimento da atividade do turismo”. Cristina Bacelar, Secretária Municipal de Turismo de Camaçari

