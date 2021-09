Câmara Municipal de Salvador ganha primeiro podcast nesta quinta-feira (23)

A Câmara Municipal de Salvador (CMS) ganhará seu primeiro podcast, na próxima quinta-feira (23): o @podcam_ssa. A primeira temporada da série, um Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) da Universidade Federal da Bahia (Ufba), terá seis episódios. O objetivo é apresentar e discutir projetos marcantes e seus impactos para a cidade, como o da regulamentação da profissão dos mototaxistas, proposto, inicialmente, em 2009, pela ex-vereadora Leokret do Brasil, primeira mulher transsexual eleita no país.

O Podcam também explicará o papel de um vereador, as funções do legislativo municipal, contará a história da CMS e como a população pode participar da elaboração de projetos de lei, engajando-se na política local. O podcast é o TCC da aluna Marcela Vilar, da Faculdade de Comunicação (Facom) da Ufba.

Segundo Marcela, a ideia surgiu nas eleições municipais de 2020. “Quando fiz a cobertura das eleições para o CORREIO e atuei como assessora de imprensa de uma candidata, percebi que várias pessoas ao meu redor, independente de classe social e econômica, tinham uma certa dificuldade em entender o que faz um vereador. Criei esse podcast para tentar reverter esse cenário”, explica a estudante, idealizadora do Podcam.

O público-alvo do podcast são moradores do Complexo do Nordeste de Amaralina, que participaram de um questionário online para a confecção do produto. O bairro não foi escolhido por acaso. “Acredito que o Nordeste representa Salvador de várias formas. Seja pela cultura, música, arte, pela necessidade de assistência social, problemas de saneamento básico e segurança pública. É uma espécie de metonímia da cidade, o que serviria como amostra qualitativa para a pesquisa inicial”, argumenta Vilar.

O lançamento do podcast ocorrerá às 18h da próxima quinta-feira (23), em todas as plataformas de streaming de áudio: Spotify, Deezer, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts e Youtube. Conteúdos especiais serão publicados pelo Instagram, como o Minuto da Câmara, que fará um resumo do que aconteceu na casa durante a semana. Os episódios e conteúdos serão divulgados pelas redes sociais do @podcam_ssa - Instagram, Twitter, Facebook e Youtube.