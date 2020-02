Câmara retoma atividades e ACM Neto projeta 'ano recorde de inaugurações'

A tarde desta segunda-feira (3) foi marcada pelo início oficial dos trabalhos nas casas legislativas do Estado e do Município. Em cerimônias nos plenários, os chefes do executivo, o prefeito ACM Neto e o governador Rui Costa, discursaram para vereadores e deputados sobre os trabalhos previstos para 2020. Em Salvador, a expectativa é que este ano seja o maior da gestão em número de inaugurações.

Na Câmara Municipal de Salvador, o prefeito ACM Neto destacou o que espera do novo ano. “Em 2020, inauguramos um novo decênio que se anuncia muito auspicioso para nossa cidade. Podemos afirmar que Salvador vive seu melhor momento do século. Nos últimos sete anos, com muito trabalho, dedicação e fé, ingressamos num círculo virtuoso que elevou a nossa cidade a um novo patamar", começo Neto, em discurso que durou pouco mais de uma hora.

No texto, o gestor municipal destacou os principais pontos do ano de trabalho em 2019 além de chamar atenção para o que está por vir em 2020. "Eu diria que esse vai ser o ano com o maior volume de realizações da Prefeitura de Salvador. Aproveitamos a fala para fazer o balanço de tudo que está por vir e reforçar a necessidade da parceria entre o legislativo e a prefeitura. 2020 vai ser um ano recorde de inaugurações”, pontuou Neto depois de sua fala. Em janeiro, Neto anunciou 234 obras de Salvador, que serão entregues ainda no primeiro semestre.

Além do prefeito, o presidente da Câmara Municipal de Salvador, vereador Geraldo Júnior, também discursou na abertura dos trabalhos da casa. “Vamos seguir com determinação e foco, mantendo o mesmo nível de aprovação de projetos e realização de sessões. Apesar de ser um ano de eleições, temos que ter uma preocupação especial em relação a nossa função institucional de representar a cidade, fiscalizar o executivo, debater os assuntos que envolvem a movimentação e a operacionalidade da cidade, e é isso que vamos fazer”, disse o vereador, em entrevista, após a sessão especial.

Durante o discurso, o prefeito ACM Neto foi pontuando as realizações de cada uma das pastas da prefeitura. O gestor destacou ações no campo da educação - onde estão sendo investidos R$ 136 milhões para a reconstrução de 19 Centros Municipais de Educação Infantil- (CMEIS) e oito escolas para atendimento ao ensino fundamental - saúde - onde a atenção básica cresceu 17% em cobertura desde 2012 - e turismo - destacando a chegada do novo Centro de Convenções.

“Há um outro oxigênio sendo respirado em Salvador. Há um legado imaterial que devolvemos a cada um, que é o amor à nossa terra, a alegria de viver nesta cidade, esse orgulho de ser baiano. Resgatamos a autoestima do povo de Salvador. Sem dúvida, um legado inestimável”, destacou o prefeito durante a fala.

Prioridade

Entre as ações para 2020, uma das prioridades destacadas por Neto, foi o projeto Novo Mané Dendê, que vai beneficiar diretamente 10 mil habitantes e outros 35 mil de forma indireta no Subúrbio, em bairros como Alto de Santa Terezinha, Itacaranha, Plataforma, Rio Sena e Ilha Amarela, com investimentos de mais de R$500 milhões em intervenções em saneamento, habitação e infraestrutura em geral.

Neto chamou atenção, ainda, para a mudança da forma de gerir as contas da Prefeitura, que ganhou o prêmio de Melhor Gestão Fiscal entre todas as capitais do país. "O próximo gestor que assumir vai receber a Prefeitura com dinheiro em caixa, diferentemente do que eu encontrei. Vai receber com todas as contas organizadas", garantiu Neto.

Sobre a reforma da previdência, o prefeito salientou que quer entregar a Prefeitura com a reforma da Previdência municipal aprovada. O texto será encaminhado ao Legislativo após o Carnaval. "Não sou de trilhar pelo caminho da comodidade, de cruzar os braços, de jogar para a plateia e de ter receio de reações populares. Continuamos a ter responsabilidade com a cidade. Cuidar da Previdência é fundamental não só para os servidores do município, mas para toda a população, para manter o equilíbrio das contas da Prefeitura".

Assembleia

Na Assembleia Legislativa, o governador Rui Costa, também fez a leitura de sua mensagem anual aos deputados do estado, na abertura dos trabalhos. Rui lembrou uma série de investimentos realizados pela gestão estadual no último ano, a exemplo de R$ 5,4 bilhões aplicados na área de segurança pública em 2019.

Governador Rui Costa discursa na Assembleia Legislativa (Foto: Manu Dias/Govba)

O governador destacou, também, investimentos na área da saúde - que receberá, no início do próximo ano também o Hospital Metropolitano de Lauro de Freitas, inaugurado com um investimento de R$ 185 milhões - e da educação - que ganhará 60 novas escolas até o fim do mandato. "O mesmo investimento arrojado que fizemos e estamos fazendo na saúde, nós estamos propondo fazer agora na educação. Por isso, no sábado [8], lançamos R$ 464 milhões em obras de escolas novas e ampliação e requalificação das escolas existentes", disse Rui.

O presidente da Alba, Nelson Leal, destacou o compromisso do Poder Legislativo para mais um ano de trabalho. “A ideia é continuar com o ritmo intenso de trabalho e batendo todos os recordes de produção. Ano passado votamos 2,5 mil proposições e queremos que a Assembleia continue sendo a casa do povo. Para isso, trazemos o debate de todas as questões que atingem e afligem o povo baiano. E, além disso, vamos priorizar a votação de projetos oriundos dos parlamentares da Casa”.

*Com orientação do chefe de reportagem Jorge Gauthier.