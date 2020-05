Camarote Salvador divulga política de devolução do valor dos pacotes caso carnaval não aconteça em 2021

Foto: Divulgação

O Camarote Salvador, um dos mais badalados do carnaval na capital baiana, divulgou uma política de devolução do valor dos pacotes caso o carnaval não aconteça em 2021. A medida ocorre devido a possibilidade de suspensão da festa por causa da pandemia do coronavírus. Ainda não há decisão sobre a realização do carnaval no ano que vem.



De acordo com informações disponíveis no site da empresa, quem não quiser a devolução do dinheiro pode usar o ingresso para a festa em 2022, mas só se o carnaval não ocorrer em 2021. A medida vale tanto para quem já comprou os ingressos, quanto quem quiser adquiri-los [os pacotes seguem à venda]. O camarote Salvador fica instalado em Ondina, um dos principais circuitos da folia na cidade.



As pessoas que optarem pela manutenção dos ingressos para a próxima edição não vão pagar qualquer reajuste. Quem decidir pelo ressarcimento do valor integral, terá até 11 de fevereiro de 2021 para fazer o pedido de devolução. Vale lembrar que quem quiser manter os ingresso também devem fazer a solicitação até dia 11/02/2021.



Em caso de devolução, a quantia é paga em até 90 dias (contando a partir de 16 de fevereiro de 2021, data prevista para o término do carnaval do ano que vem). “ Estamos trabalhando a todo vapor no planejamento do Camarote Salvador 2021 para entregar o melhor carnaval de todos os tempos, inovar e surpreender como sempre fazemos. No entanto, diante da seriedade e incerteza que o momento traz, nos sentimos no dever de ter uma comunicação transparente e que dê segurança aos nossos clientes”, nos disse Luciana Villas Boas, diretora executiva da Premium Entretenimento, empresa que promove o camarote.