Câmera do Faustão leva choque em gravação e vai parar na UTI

O cinegrafista Antônio Carlos Marin sofreu uma descarga elétrica durante a gravação do Faustão na Band da última sexta-feira (21), segundo o colunista Ricardo Feltrin, do UOL.

O funcionário da Band manipulava um carro elétrico enquanto gravava uma das ações de merchandising da atração. Ele foi violentamente jogado ao chão depois de tocar a maçaneta do dirigível.

Alguns colegas de trabalho tentaram se aproximar do cinegrafista para socorrê-lo, mas também levaram choque ao tocar no corpo de Antônio Carlos. Ele foi levado ao Hospital São Luiz, no Morumbi, em São Paulo.

O cinegrafista foi levado para a UTI para fazer uma avaliação e ficou um dia internado. Ele recebeu alta no sábado (22) e já está em casa, se recuperando.

"A Band prestou todo o apoio ao funcionário, que foi atendido no ambulatório da emissora e em seguida encaminhado para atendimento no hospital São Luiz do Morumbi. Antônio Carlos Marin teve alta no dia seguinte, passa bem e está sendo acompanhado pelo corpo médico da Band. O departamento de Engenharia da emissora investigou as causas do acidente e, aproveitando o recesso das gravações do Faustão, já tomou providências na questão da eletricidade estática", disse a emissora em nota.