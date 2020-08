Câmera em capacete registra roubo de moto em Niterói; veja vídeo

Foto: Reprodução

Um motociclista que transitava com uma câmera instalada no capacete registrou o momento em que foi surpreendido por um grupo de assaltantes, em Niterói, na região metropolitana do Rio de Janeiro. O caso aconteceu na última segunda-feira (17) e as imagens viralizaram nesta terça.

Na abordagem é possível ver o comportamento agressivo de um dos criminosos, que deixa uma caminhonete enquanto o motociclista só desce da moto.

“Para! Para! Desce agora!”, ordena o assaltante.

O motociclista, que carregava uma embalagem, deixa o objeto cair. Neste momento, o assaltante pergunta o que tem na caixa. Ao responder que tinha um celular, a vítima recebe a ordem para deixar o local sem olhar para trás. Ele então tenta se refugiar numa casa.

A Polícia Civil do Rio está analisando o caso e segue tentando identificar os autores do roubo.