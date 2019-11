Caminhada contra a intolerância religiosa reúne povo de santo em Santo Amaro

Com o objetivo de valorizar as religiões de matriz africana e dizer um basta à intolerância religiosa, adeptos do candomblé realizam, na manhã do próximo sábado (23), em Santo Amaro da Purificação, a 10ª Caminhada do Recôncavo Baiano, que traz esse ano uma mensagem “Pela Vida, Paz e Liberdade”.

O cortejo – organizado por Pai Pote, liderança histórica do candomblé na região –, partirá às 8h do Ilê Axé Ojú Onirê, e percorrerá ruas da cidade.

Além da cobrança de respeito, o projeto visa valorizar os terreiros de candomblé como forma também de promover o desenvolvimento social e econômico das áreas onde estão localizados, através do turismo étnico-religioso.