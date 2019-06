Caminhão bate em pilastra do metrô na Avenida Bonocô

Um caminhão de pequeno porte carregado com frutas, de placa PJD 4592, bateu por volta das 7h em uma pilastra do metrô na avenida Bonocô, em Salvador. Em função do acidente o fluxo de veículos está lento nos dois sentidos da avenida apesar do veículo está no canteiro pois os motoristas estão

O motorista do caminhão, identifcicado como Ângelo Márcio dos Santos, de 41 anos, ficou consciente após a batida, mas ficou preso às ferragens. Equipes do Corpo de Bombeiros fizeram o resgate do motorista no acidente que aconteceu nas imediações da altura da antiga Sucom.

Morador do bairro de Valéria, o motorista trabalha no mercado Santa Rita no bairro do Politeama. Ele estava vindo da Centro de Abastecimento (Ceasa) de Simões Filho com carga para o supermercado.

Por volta das 7h45 os bombeiros conseguiram tirar Ângelo do carro. Ele foi socorrido para uma unidade de saúde por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

Amigo da vítima, Danilo Albuquerque fala que ele faz o trajeto toda segunda quarta e sexta trazendo mercadorias de Simões Filho para Salvador. "Eu falei com ele hoje mais cedo para saber as mercadorias que ele iria trazer para o mercado".



Cerca de 20 bombeiros participaram da operação de resgate. O subtenente Antonio Cabral de Araújo informou que o motorista estava sentindo muitas dores.

"Fomos acionado pela central de polícia informando que havia acontecido o acidente com vítima presa às ferragens. Tivemos que fazer o corte das colunas do veículo para rebater o teto e tirar a vítima. Ele estava confinado no próprio veículo porque o teto rebateu. O volante ficou totalmente amassado. Ele estava consciente e sentindo dores pelo corpo", afirmou o bombeiro.

*com supervisão do chefe de reportagem Jorge Gauthier