Caminhão bate em poste e interrompe fornecimento de energia na Barra

Um caminhão caçamba se chocou em um poste nas proximidades do Hospital Português na Avenida Princesa Isabel, na Barra, afetando o fornecimento de energia na região. Segundo informações da Coelba, o impacto provocou o desligamento da rede elétrica do local às 08h12, interrompendo o fornecimento de energia para 54 clientes, segundo a empresa. A Coelba informou ainda que o fornecimento de energia para o hospital não sofreu qualquer interrupção.

“Equipes da Coelba já atuam na troca do poste danificado com a batida e para normalizar o fornecimento de energia o mais rápido possível”, diz a nota da empresa. Segundo a Transalvador, uma equipe foi deslocada para regular o tráfego e permanecerá no local até a finalização do reparo, ainda sem previsão A colisão, no entanto, não chegou a afetar os semáforos segundo a empresa de trânsito.