Caminhão carregado com emulsão asfáltica pega fogo na BR-324

Um caminhão carregado com emulsão asfáltica pegou fogo na BR-324, perto do pedágio de Amélia Rodrigues, na manhã desta sexta-feira (30). Ninguém ficou ferido, segundo a ViaBahia.

O veículo seguia no sentido Feira de Santana. Por conta do episódio, a pista foi interditada enquanto o fogo era controlado e houve congestionamento. As chamas destruíram a cabine, mas o motorista conseguiu sair sem se ferir.

Um caminhão pipa foi disponibilizado para ajudar no combate às chamas e o Corpo de Bombeiros também foi chamado. A causa do incidente será investigada. idente.