Caminhão com carga de limão tomba em rodovia no Recôncavo

Um caminhão carregado com caixas de limão tombou no início da tarde desta terça-feira (7) na rodovia BA-020, entre as cidades de Castro Alves e Santa Teresinha, no Recôncavo baiano.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista, que não teve o nome divulgado, sofreu ferimentos leves e está fora de perigo.

Apesar disso, ele precisou de atendimento médico pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que o encaminhou para o Hospital Regional do município.

Foto: Portal Bahia10

Ainda de acordo com a PM, o motorista perdeu o controle da direção em uma curva enquanto passava próximo de um lixão.

A carga ficou espalhada no canteiro central da via e, principalmente, às margens da rodovia. Parte da carga também chegou a ser levada por dezenas de populares e de motoristas que trafegavam pela rodovia. O prejuízo não foi divulgado. As informações são do portal Bahia10.