Caminhão com R$ 365 mil em mercadorias falsificadas é apreendido em Salvador

Um caminhão carregado com R$ 365 mil em material falsificado foi apreendido na segunda-feira (19) quando entrou na rodoviária de Salvador, em ação da Receita Federal com a Polícia Civil.



A investigação e o monitoramento do caminhão foram conduzidos pela Delegacia Estadual de Repressão a Crimes contra o Consumidor (Decon),da Polícia Civil de Salvador.

Quando o veículo chegou à rodoviária, dirigindo-se a uma transportadora, a polícia fez a abordagem, constatando que os produtos - tênis, bolsas e sandálias -, eram falsificados. Cerca de 365 volumes de mercadorias, com valor estimado de R$ 365 mil, e o caminhão que as transportava foram retidos pela Receita.



Por envolver a prática de contrabando, a Receita Federal aplicará pena de perdimento das mercadorias. No caso dos produtos pirateados de fabricação nacional, o inquérito é conduzido pela Polícia Civil.