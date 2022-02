Caminhão perde controle, invade pista contrária e uma pessoa morre no acidente

Um acidente entre um caminhão e um carro de passeio resultou em uma pessoa morta e duas feridas gravemente, neste domingo (27), no km 199, da BR 020, em Luis Eduardo Magalhães. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), por volta das 22h, uma equipe foi acionada para atender a ocorrência de um acidente no local, sentido Luís Eduardo Magalhães - Roda Velha. Os policiais verificaram que um caminhão Iveco/Stralis perdeu o controle, invadiu a faixa contrária de direção e colidiu frontalmente com um veículo Vw/Gol 1.0.

O condutor apresentava sinais de ingestão de bebida alcoólica. Ao realizar o teste de alcoolemia, foi detectado o índice de 0.82 miligramas de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões, mais de 20 vezes acima do limite regulamentar para se conduzir um veículo automotor. O motorista foi preso e conduzido à Polícia Civil local, para realização dos procedimentos cabíveis. Ele vai responder, a princípio, pelos crimes de homicídio culposo na direção de veículo automotor e por conduzir veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool – embriaguez ao volante.