Caminhoneira 'Musa das Estradas' mostra rosto após acidente e anuncia cirurgia na boca

A caminhoneira Aline Füchter Ouriques, conhecida como "Musa das Estradas", mostrou pela primeira vez como ficou seu rosto após um grave acidente que sofreu em Mato Grosso. Nas redes sociais, ela disse que fará uma cirurgia na boca.

Além disso, também disse que já consegue se alimentar de sólidos, mas precisa mastigar devagar.

Aline sofreu o acidente em 13 de janeiro. O caminhão que ela conduzia se chocou com outro. Ela ficou presa nas ferragens e foi socorrida por outros motoristas que passavam pelo local. Depois, foi encaminhada ao hospital.

Ela chegou a sua casa em Tubarão, em Santa Catarina, recentemente após viagem de carro. Lá, ela falou mais sobre o procedimento que precisará fazer no rosto. “Aquela cirurgia de corrigir o carrinho quando a pessoa tem a mordida torta. A minha cirurgia é nesse estilo", resumiu.

"Está puxando até o meu olho para baixo de tão inchado que está, e estava pior. Agora que deu uma melhoradinha e está desinchando mais”, relatou.

Apesar do incômodo, ela afirmou que já consegue se alimentar. “Estava bem pior. Eu já consigo comer. Quando eu vim de viagem, comi um churrasquinho no pão, tudo bem devagarzinho porque está torto, a mordida está torta, está sensível", disse.

O procedimento cirúrgico no rosto deve ocorrer daqui a 10 dias em Blumenau, no Vale do Itajaí, cidade a cerca de 245 quilômetros de Tubarão.

"Essa cirurgia será para corrigir o que quebrou dentro do rosto. Por isso, estou com a cara torta. Porque, na realidade, eu estou com a cara inchada deste lado e ela está torta. Eles [os médicos] vão arrumar a boca e, assim que desinchar, já vai voltar ao normal", explicou.