Campanha da Fraternidade de 2020 será inspirada em Santa Dulce

A Campanha da Fraternidade deste ano será inspirada na parábola do Bom Samaritano e na missão da Santa Dulce dos Pobres, o Anjo Bom da Bahia. O lançamento oficial será realizado pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger, nesta Quarta-Feira de Cinzas (26), no Santuário Santa Dulce dos Pobres (Largo de Roma).

O evento é realizado em nível nacional. Na Bahia, o Arcebispo apresentará o tema “Fraternidade e Vida: Dom e Compromisso”, e o lema “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”, extraído do Evangelho de São Lucas, capítulo 10, versículos 33 e 34.

Dom Murilo vai divulgar também um gesto concreto que deverá ser realizado pelos fiéis ao longo do ano. Os detalhes ainda não foram divulgados, mas é sabido que a ação vai colaborar com as Obras Sociais Irmã Dulce (OSID).

Dom Murilo vai convidar fiéis a fazerem gesto em prol da Obras Sociais Irmã Dulce (Foto: Mauro Akin Nassor/ Arquivo CORREIO)

O presidente da Ação Social Arquidiocesana (ASA), diácono Itamar Mendes, e o frei Mário Erky, capelão das OSID, vão participar do lançamento da Campanha da Fraternidade ao lado de Dom Murilo.

Desenvolvida com mais intensidade no período quaresmal, a Campanha da Fraternidade, este ano, chama atenção sobre a urgente necessidade de testemunhar e estimular a solidariedade. O trecho proclamado como tema “Dom e compromisso” leva a refletir sobre o sentido da vida, que consiste em ver, solidarizar-se e cuidar do próximo, não passando “às cegas” diante das dores e dos sofrimentos das pessoas.

De acordo com o Texto-base, preparado pela Comissão Nacional da Campanha da Fraternidade, o tema escolhido convida “a olhar, de modo mais atento e detalhado, para a vida. Longe de ser uma mera repetição de assunto exaustivamente abordado, o tema vida emerge em nossos dias como um clamor que brota de tantos corações que sofrem de inúmeras formas e da criação que se vê espoliada. Como nos indicou a Campanha da Fraternidade de 2019, que tratou das políticas públicas, esse clamor se depara com a insuficiência de ações efetivas para a superação dos problemas”, afirma o texto.

Missas pela Quaresma começam nesta quarta-feira (26) (Foto: Marina Silva/ Arquivo CORREIO)

Início da Quaresma

A Igreja dará início à Quaresma na Quarta-feira de Cinzas, este ano dia 26 de fevereiro. Na Arquidiocese de Salvador serão celebradas Missas na Catedral Metropolitana e em todas as paróquias. É nesta Celebração Eucarística que os fiéis recebem uma cruz na testa, com as cinzas, recordando a frágil e passageira vida humana. Para que você possa participar, nós destacamos algumas paróquias e horários. Confira:

Catedral Metropolitana Transfiguração do Senhor (Terreiro de Jesus)

Missa às 18h, presidida pelo Arcebispo de Salvador e Primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger

Paróquia Santa Dulce dos Pobres (Saboeiro)

Missa às 19h30, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Brotas (Brotas)

Missas às 7h e às 18h, na Matriz

Paróquia Santíssimo Sacramento (Ilha de Itaparica)

Missas às 17h, na Comunidade Nossa Senhora da Misericórdia; e às 19h, na Comunidade São Lourenço

Paróquia Nossa Senhora de Fátima (Acupe de Brotas)

Missa às 19h30, na Matriz

Paróquia São João Evangelista (Mussurunga)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Resgate (Resgate)

Missas às 6h30 e às 17h, na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo (Alto das Pombas)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia São Francisco de Assis (Alto de Coutos)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia Cristo Libertador, Rei do Universo (Vila Canária)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia Cristo Operário (Castelo Branco)

Missa às 7h, na Matriz

Paróquia Ressurreição do Senhor (Ondina)

Missa às 18h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Periperi)

Missas às 7h e às 18h, na Matriz

Paróquia Sant’Ana (Rio Vermelho)

Missas às 8h e às 18h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora das Dores (Lobato)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia São Tiago Maior (Cajazeiras)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora dos Alagados e São João Paulo II (Uruguai)

Missas às 7h, na Capela Nossa Senhora da Boa Esperança; e às 19h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora de Nazaré (Nazaré)

Missa às 17h, na Matriz

Paróquia São Francisco de Assis (Saramandaia)

Missa às 19h30, na Matriz

Paróquia Santíssima Virgem Maria de Nazaré (Cajazeiras 5)

Missas às 17h, na Comunidade Mãe Rainha; e às 19h, nas comunidades Matriz e Nossa Senhora de Fátima

Paróquia Nossa Senhora das Candeias (Pituaçu)

Missas às 8h e às 19h30, na Matriz

Paróquia Santo Amaro de Ipitanga (Centro de Lauro de Freitas)

Missas às 19h, nas comunidades Matriz e Bom Pastor

Paróquia São Bartolomeu (Pirajá)

Missa às 19h, na Comunidade Nossa Senhora das Graças – Igreja da Encarnação

Paróquia São Marcos (Fazenda Grande 3)

Missa às 19h30, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Plataforma)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia São Paulo Missionário (Cajazeiras)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia Ceia do Senhor e Santo André Apóstolo (Cabula VI)

Missa às 18h, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro (Mata Escura)

Missas às 17h30, na Comunidade Santa Edwiges; e às 19h30, nas comunidades Matriz, Santo Inácio de Loyola e São Paulo Apóstolo

Santuário Nossa Senhora da Conceição Aparecida

Missas às 7h e às 19h

Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora (Pau da Lima)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia Divino Espírito Santo (Vale dos Lagos)

Missa às 19h30, na Matriz

Paróquia São Daniel Comboni (Sussuarana)

Missas às 7h30, nas comunidades Santo Antônio e Nossa Senhora das Dores; e às 19h30, nas comunidades Sagrada Família e São Francisco

Paróquia São José de Amaralina (Amaralina)

Missa às 19h, na Matriz

Paróquia Sagrada Família

Missas às 17h30, na Comunidade São Pedro; e às 19h, na Matriz (Comunidade São Francisco de Assis)

Paróquia São José Operário (Pernambués)

Missa às 19h30, na Matriz

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Itapuã)

Missas às 7h, na Matriz; e às 19h, na Comunidade São Pio

Paróquia São Cristóvão (São Cristóvão)

Missas às 7h, na Matriz; e às 19h, na Matriz e nas comunidades Santo André, Divino Espírito Santo e São Pedro

Paróquia São Gonçalo do Retiro (São Gonçalo do Retiro)

Missas às 8h, nas comunidades Matriz e Divina Graça; às 10h, na Comunidade São Tiago; às 18h30, na Comunidade Ascensão do Senhor; às 19h, na Comunidade Sagrada Família e às 20h, na Comunidade Santa Maria Mãe de Deus

Paróquia Nossa Senhora da Conceição (Valéria)

Missas às 7h, nas comunidades São José Operário e Nossa Senhora do Perpétuo Socorro; e às 19h, na Matriz

Paróquia Menino Jesus de Praga

Missa às 19h, na Matriz