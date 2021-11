Campanha de Multivacinação é prorrogada até 30 de novembro em Salvador

A prefeitura resolveu prorrogar a Campanha de Multivacinação em Salvador até o dia 30 de novembro. A decisão foi tomada após orientação do Ministério da Saúde. Ela foi iniciada em 1º de outubro e tinha como objetivo intensificar a vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos para completar os esquemas vacinais.

Cerca de 28,7 mil crianças e adolescentes necessitaram receber a dose de algum imunizante do calendário básico que estava atrasado. Desde o início de outubro, 38 mil jovens menores de 15 anos procuraram os postos de saúde da rede municipal para atualizar a caderneta vacinal.

A estrutura montada pelo Município inclui 60 salas de imunização, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Serão oferecidos 18 tipos de vacinas que protegem crianças e adolescentes de doenças como poliomielite, sarampo, catapora e caxumba. Dentre elas estão as doses contra Hepatite A, VIP, Meningocócica C e ACWY, rotavírus, HPV, Pneumo 10, febre amarela, varicela, pentavalente, tetraviral, DTP e tríplice viral.

Confira a lista de postos disponíveis para vacinação.