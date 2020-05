Campanha de vacinação contra gripe segue em Salvador até 5 de junho

A Campanha Nacional de Vacinação contra Influenza já está em sua reta final em Salvador. Até o próximo dia 5, a ação segue sendo realizada em todas as 142 salas de imunização da rede municipal. Também é possível receber a dose em cinco drives-thru, localizados na Arena Fonte Nova, em Nazaré; no 5º Centro de Saúde Clementino Fraga, nos Barris; nos dois campi da Faculdade Bahiana de Medicina, nos bairros do Cabula e Brotas; e no Atakadão Atakarejo de Fazenda Coutos.

A vacinação é voltada para idosos, trabalhadores de saúde, profissionais das forças de segurança e salvamento, portadores de doenças crônicas, funcionários do sistema prisional, caminhoneiros, motoristas e cobradores do transporte público, portuários, além de gestantes, puérperas (mães no pós-parto até 45 dias), pessoas com deficiência e crianças de seis meses a menores de seis anos.

Os portadores de doenças crônicas deverão apresentar a prescrição médica com o motivo da indicação - ou seja, a patologia que o paciente apresenta - para terem acesso às doses. Puérperas também precisam comprovar que realizaram parto nos últimos 45 dias.

Desde o início da campanha, ocorrido em 23 de março, pouco mais de 556 mil pessoas foram imunizadas na capital baiana. Para a subcoordenadora de Doenças Imunopreveníveis da Secretaria Municipal de Saúde, Doiane Lemos, é importante que os cidadãos que fazem parte do público eletivo e ainda não foram imunizados procurem os postos de saúde para se protegerem, já que Salvador está nos últimos dias da ação.

"Os meses de junho e julho são historicamente o período de maior incidência de circulação viral da influenza. Quanto mais pessoas dos grupos prioritários estiverem vacinadas, minimizaremos os riscos de complicações em decorrência da doença", afirmou Doiane.