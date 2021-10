Campanha do Afro Fashion Day é gravada no metrô de Salvador

Ocupar é importante. Moda também se faz na rua. Público, ocupação e moda são palavras-chave quando o assunto é o Afro Fashion Day. Nesta quarta (27), aconteceram as gravações da campanha do AFD 2021, que será veiculada nas ruas e veículos de comunicação Bahia afora. Mais uma etapa de aquecimento para o desfile gravado que acontece no próximo domingo (31).

Os modelos Jonas Bueno e Katarine Cardoso serão as caras da vez. Jonas foi vencedor das seletivas de bairro em 2018 e desde então trabalha em todas as edições do Afro. Ele também é CEO da Focus Moda, escola artística que também já revelou talentos para o Afro, como é o caso de Monique Reis, uma das selecionadas pelo Tik Tok para esta edição.

Katarine, por sua vez, é praticamente um bebê que nasceu no Afro. Desfilou no evento pela primeira vez no ano passado e agora vai se tornar a cara do evento. Mesmo durante as gravações, que aconteceram nas estações de Metrô de Pirajá e Campo da Pólvora, ela disse que a ficha ainda não tinha caído.

"Eu não acreditei, fiquei extasiada quando recebi o convite. Minha ficha ainda não caiu, só vai cair quando eu ver passando a campanha. Fagner falou comigo e eu chorei de felicidade, gratidão. Muitas pessoas queriam essa oportunidade", disse Katarine.

Neste ano, o tema do Afro Fashion Day será o Black Power. Um tema amplo, que dá margem a vários desdobramentos. No Afro, a ideia é de passear pelas décadas contando histórias que têm o Black Power como gancho: isso vai desde movimentos sociais como os black power até fenômenos artísticos e culturais como a música DISCO, por exemplo. E sempre tentando trazer tudo isso para o hoje. Quem explica essa ideia é o estilista Filipe Dias.

Jonas recebe retoques na maquiagem durante gravações na Estação Campo da Pólvora (Foto: Paula Fróes/CORREIO)

Designer Gráfico do CORREIO, Caic Costa explica que o conceito é muito caro e por isso também veio a ideia de fazer uma intervenção urbana, usando o metrô, que é um espaço utilizado por várias pessoas diariamente e faz parte dessas vidas.

"É de extrema importância estar aqui. Pessoas que não têm nenhuma ligação ou interesse por moda podem ver a moda sendo feita, com pessoas negras protagonizando todo esse processo", explicou.

Para você ficar por dentro dos bastidores, selecionamos algumas imagens feitas pela repórter fotográfica Paula Fróes durante a cobertura das gravações. Senta na cadeira que é eita atrás de eita!

(Foto: Paula Fróes/CORREIO)

(Foto: Paula Fróes/CORREIO)

