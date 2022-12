Campanha do Porsche Club da Bahia arrecada 2,4 toneladas de alimentos para o GACC

O Porsche Club da Bahia entregou, nesta quinta-feira (15), 2,4 toneladas de alimentos ao Grupo de Apoio às Crianças com Câncer (GACC). As 185 cestas básicas foram doadas por membros e amigos do clube.

A campanha contou com a contribuição de empresas como a IDB Atacadista, o Porsche Center Salvador e a Bahia Motors. "Ficamos muito felizes com o resultado da ação, de terminar o ano levando alegria e apoio a quem mais precisa", celebrou Clovis Andrade, presidente do clube.

Na ocasião, o Porsche Club Bahia levou alguns modelos de carros para as crianças beneficiadas pelas doações verem de perto as "máquinas".