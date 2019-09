Campanha 'Mar não está para Plástico' lança segunda edição no dia 14

Permitir que cada morador da cidade se transforme num guardião da praia, evitando o descarte de lixo - especialmente plásticos -, além de atuar como multiplicador da proposta de se responsabilizar por todo e qualquer dejeto deixado nas praias. Essa é a proposta da segunda edição da campanha O Mar Não Está para Plástico.

O lançamento oficial está marcado para o próximo dia 14, às 9h, no auditório do Sindiquímica, R. Marujos do Brasil, 20, Tororó. De acordo com o presidente da Redemar, uma das organizadoras da campanha, William Freitas, a solenidade de lançamento contará com palestras da bióloga Larissa Renate e do oceanógrafo Matheus Serra. Juntos, eles farão uma capacitação do grupo de voluntários para as ações que serão realizadas até fevereiro nas praias de São Tomé de Paripe, Praia da Barra, Praia de Jaguaribe, Praia de Jardim de Alah, Praia da Boa Viagem e Praia de Tubarão.

“A proposta é contemplar as praias que tem um índice maior banhistas, comerciantes e ambulantes independente de sua localização, sendo cidade alta ou baixa”, explica William Freitas.

Para Matheus Serra, essa primeira parte da campanha é fundamental porque orienta os participantes e possibilita que os organizadores possam providenciar os equipamentos de proteção individual e outros detalhes fundamentais para o sucesso da ação. “O treinamento da equipe é essencial para o entendimento da ação e um aumento no resultado final”, explica Matheus Serra, orientando que para participar dos mutirões de limpeza e conscientização das praias, é importante que os voluntários interessados se cadastrem através de formulário disponibilizado no link: encurtador.com.br/vwLY1.

“A partir deste cadastro será formada uma rede de guardiões das praias, que é o foco da campanha deste ano, além da limpeza por mergulho nas praias com condições de visibilidade com o apoio da Marinha e do GMAR do Corpo de Bombeiros do Estado da Bahia”, completa.

No dia 21 de setembro de 2019, às 09h, a Redemar fará uma ação especial na praia de São Tomé de Paripe em comemoração ao dia mundial de limpezas de rios e praias.

“Todas ações de limpeza nas praias acontecem sempre no período da manhã, das 9h ao meio dia”, ressalta Freitas. A campanha conta ainda com o apoio da Marinha do Brasil, Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema), Corpo de Bombeiros - através do Gmar -, Shopping da Bahia, e REDE AMO.

Na primeira edição da campanha, os participantes perceberam que a carência de ações de educação ambiental principalmente das escolas próximas a região de praia termina por criar um vazio na formação de uma cultura de proteção do meio ambiente.





PROGRAMAÇÃO DAS AÇÕES DE LIMPEZA DE PRAIA



21/09 – Edição Especial - Dia mundial de limpeza de praias - Praia de São Tome de Paripe

21/12 – Praia da Barra

11/01 – Praia de Jaguaribe

25/01 – Jardim de Alah

01/02 – Praia Boa Viagem

15/02 – Praia de Tubarão