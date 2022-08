Campanha para encontrar desaparecidos é lançada em Salvador

A Polícia Civil da Bahia e a Estação Nova Lapa iniciam, nesta terça-feira (16), uma campanha para colaborar com a localização de pessoas desaparecidas, a partir da exibição de imagens e informações sobre as vítimas nos painéis eletrônicos da Lapa.

As imagens serão divulgadas a partir do registro do desaparecimento na delegacia especializada que fica localizada na sede do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro da Pituba, e serão substituídas à medida que as vítimas sejam encontradas. Caso uma das vítimas seja identificada, basta entrar em contato com o Disque Denuncia através do número 181, ou no WhatsApp 71-99631-6538.

“Essa é uma importante iniciativa à qual a Concessionária Nova Lapa está presente, enquanto parceira, para contribuir com essa missão do DHPP e da Delegacia de Proteção à Pessoa. Sabemos que a Estação da Lapa é um ponto de referência bastante estratégico para a cidade de Salvador, por onde passam cerca de 450 mil pessoas por dia. E isso pode ser fundamental para auxiliar esse trabalho de busca e identificação de pessoas desaparecidas”, destaca Zilney Campello, diretor-presidente da Nova Lapa.

Já titular da Delegacia de Proteção à Pessoa (DPP), delegada Marta Nunes explica a importância da ação. “É um local de bastante circulação e quanto mais essas imagens são vistas, a possibilidade de localização destas pessoas desaparecidas aumenta, à medida que poderemos receber uma grande quantidade de informações, as quais poderão ser repassadas aos nossos canais de comunicação”, explicou.