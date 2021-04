Campanha 'Saúde & Bem Estar' do CORREIO vira sucesso de vendas nas bancas

A campanha do CORREIO em prol da hidratação desta sexta-feira, 23, com um encarte dos copos Saúde & Bem Estar na edição impressa do jornal, foi um sucesso de vendas. De acordo com os números obtidos até às 11h de hoje, quase que a totalidade dos 14,5 mil exemplares disponibilizados foram vendidos.

Consultados, pontos de vendas localizados nos bairros do Canela, do Garcia e do Barbalho relataram que todos os exemplares da edição de hoje do jornal foram vendidos antes mesmo do final da manhã. Além disso, todas as bancas também ressaltaram que foi necessário fazer "reservas" para quem quis garantir os copos.

"Eu vendi tudo hoje! Muita gente também pediu para reservar os exemplares. Seria massa até se a gente recebesse mais, já que a procura foi enorme. Essa ação é muito legal, traz bastante gente pra comprar o jornal e vir aqui na minha banca. Quanto mais ações dessas, melhor", afirmou Adilson, dono da Banca Arte & Cultura, localizada nas proximidades do antigo colégio Marista.

Ressaltando a importância da hidratação, especialmente no período de pandemia da covid-19, já que ela é um dos fatores fundamentais para manter a saúde em dia, a campanha também agradou os leitores do CORREIO, que correram para as bancas logo no início da manhã para garantir seus exemplares do impresso e seus copos.

"Esse tipo de campanha é muito interessante, pois incentiva a gente a se cuidar mais. Eu sempre fico atenta, pois quando rola essas ações especiais do jornal, já me programo para adquirir o exemplar. Além de tudo, é um mimo, né, na verdade, é um ótimo mimo, os copos são lindos e super úteis. Motivam bastante a gente comprar o jornal", afirmou a leitora Yasmin Araújo, que adquiriu um exemplar logo no início da manhã desta sexta.

A gerente de mercado-leitor do CORREIO, Mara Salmeron, festejou a ação e seu sucesso nas bancas. “Com certeza é uma ação que fomenta muito, faz com que o produto fique circulando entre os leitores, e é um motivo a mais para ampliar as vendas do jornal. Sempre estamos buscando fazer essas ações associadas a algum projeto que o jornal tem feito, e isso tem uma repercussão muito positiva entre os leitores, tanto na rua, quanto pelos assinantes”, afirmou.