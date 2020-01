Campeão em 88, Evaristo de Macedo dará nome a novo CT do Bahia

No dia em que completa 89 anos, o Bahia anunciou uma homenagem para um dos principais nomes da história do clube. Técnico campeão brasileiro com o tricolor em 1988, Evaristo de Macedo vai dar nome ao novo centro de treinamentos do Esquadrão, popularmente chamado de Cidade Tricolor.

O CT Evaristo de Macedo fica localizado entre as cidades de Dias D'Ávila e Camaçari. O novo equipamento vai substituir o Fazendão, local que serviu de treinamentos para o Bahia durante 40 anos. A inauguração está prevista para o próximo dia 11, um sábado, e vai contar com a presença de Evaristo.

Nas redes sociais, Evaristo agradeceu a homenagem. "Iniciar o novo ano com essa honrosa homenagem me traz uma alegria sem tamanho. Quando estive lá cuidei do Fazendão com muito carinho. Peço que façam o mesmo com o novo CT de nosso ECBahia! Muito obrigado! Feliz 2020! Forte abraço", disse o ex-treinador.

Antes da inauguração oficial, a Cidade Tricolor vai receber na próxima segunda-feira (6) o elenco do Bahia. O time se reapresenta e inicia a pré-temporada. Em 2020, o Esquadrão participará de cinco competições. São elas: Campeonato Baiano, Copa do Nordeste, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana e Campeonato Brasileiro.

Além do time principal, o novo CT vai abrigar as categorias de base e o time de aspirantes, que vai disputar o Baianão.

Até o momento, o Bahia oficializou apenas duas contratações, o volante Jádson e o meia Daniel. O atacante Clayson, que estava no Corinthians, também tem acerto encaminhado e deve se apresentar com o elenco.