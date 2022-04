Campeões baianos, Miller e Dionísio se apresentam hoje ao Vitória

O técnico Geninho passará a contar a partir de hoje com mais dois reforços. Os meias Dionísio e Miller se apresentam nesta segunda-feira (11) ao Vitória. E chegarão à Toca do Leão com moral. Eles se sagraram campeões baianos com o Atlético de Alagoinhas no último domingo (10), quando o Carcará venceu o Jacuipense por 2x0, no estádio Valfredão.

Destaques do time do interior na temporada, os atletas estavam com pré-contrato assinado com o rubro-negro desde o mês passado e chegam em ritmo de jogo para reforçar o Vitória na Série C do Brasileiro.

Com seis gols marcados, Miller foi o artilheiro do Baianão. Aos 29 anos, ele iniciou a carreira pelo Bahia de Feira, e também passou por Botafogo-BA e Atlético Paraense. Dionísio tem 27 anos e longa carreira no futebol baiano. Passou por times como Vitória da Conquista, Bahia de Feira, Jacobina e Jacuipense.

O Vitória estreou com derrota na terceira divisão. No sábado (9), perdeu por 2x1 para o Remo, no estádio Baenão, em Belém. O rubro-negro terá toda a semana para treinar e retorna a campo no sábado (16), às 20h30, contra o Floresta, no Barradão.