'Campeonato Brasileiro é duro', diz Roger sobre sequência sem vencer

O que mudou para o Bahia sair de seis pontos nos dois primeiros jogos para um nos três seguintes? Na avaliação do técnico Roger Machado, a dificuldade é inerente à competição.

O treinador foi questionado sobre a situação após o empate de 1x1 contra o Palmeiras, neste sábado (29), em Pituaçu. Na sequência de uma derrota para o Ceará por 2x0 e outro empate de 1x1 com o São Paulo, o tricolor está há três partidas sem vencer.

Roger Machado, técnico do Bahia

(Foto: Arisson Marinho/CORREIO)

“Campeonato Brasileiro é duro. Nós jogamos contra o Palmeiras. Desde 1988 que o Bahia não vencia o Palmeiras (em casa). Então não dá para imaginar que a gente teria facilidade, mas a gente produziu bem e brigou até o final da partida contra uma grande equipe”, salientou Roger.

O treinador afirmou também que não ficou satisfeito com o resultado, mas realçou o contexto da partida, em que o Bahia fez o gol de empate nos acréscimos, para justificar uma certa comemoração.

“Não saímos satisfeitos, mas seria injusto que a gente fosse derrotado, sobretudo pelo primeiro tempo e boa parte do segundo que a gente fez. No jogo contra o São Paulo nós saímos frustrados porque tomamos um gol perto do final da partida. No jogo de hoje a gente comemora justamente porque, em um jogo que a gente atuou bem e produziu o suficiente pra vencer, a gente conseguiu empatar perto do final. Evidentemente, deixar pontos em casa nunca é bom, mas no contexto da partida foi um resultado que faz a gente somar pontos. Das cinco partidas do campeonato nós somamos pontos em quatro”, disse Roger Machado.

Na 7ª rodada, o Bahia enfrentará o Flamengo, quarta-feira (2), às 20h30, novamente em Pituaçu. Atual campeão, o time carioca soma cinco pontos, está em 15º lugar e ainda joga nesse domingo (30), às 16h, contra o Santos, na Vila Belmiro.