Campo do Bariri é entregue todo reformado na Santa Cruz

O novo campo de futebol do Bariri, no bairro da Santa Cruz, foi entregue nesta segunda-feira (19), pelo governo do estado. No passado, o local já sediou campeonatos interbairros, copas Sub 15 e Sub 17 de Futebol, além de abrigar eventos culturais e promover encontros entre os moradores da região, ao longo de três décadas.

Os moradores contaram que a estrutura estava abandonada e precisando de reforma. Dentre os serviços realizados estão: a regularização do campo, recuperação do vestiário com área para transmissão dos jogos; instalação de alambrado e passeio com acessibilidade; nova rede de drenagem pluvial, além da implantação de duas torres iluminação em Led, construção de quiosque, parque infantil e recuperação da arquibancada. O governador Rui Costa fez a entrega oficial do novo equipamento.

“Além do lazer, que é fundamental à vida humana, aqui tem a formação de atletas em várias escolinhas, masculinas e femininas, e é isso que nós queremos propiciar às comunidades. Uma escolinha dessas, com crianças de várias idades, propicia disciplina, respeito às normas, vai alimentando o sonho desses jovens de se transformar em um atleta profissional, e conhecer as engrenagens do bem da sociedade. É um investimento com alto índice de retorno social”, disse.

O investimento foi de R$1,2 milhão para execução de obras de engenharia para a recuperação do campo e das estruturas físicas do equipamento com novas instalações elétricas, hidráulicas e sanitárias. O campo fica nos fundos do Parque da Cidade, e a obra foi realizada pela Companhia de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (CONDER), vinculada à Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano (Sedur).