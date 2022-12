Camutanga projeta classificação do Vitória na Copa do Nordeste

Depois de amargar o rebaixamento à segunda divisão com o Atlético Goianiense, Camutanga quer fazer o caminho oposto com o Vitória e levar o novo clube à Série A do Brasileiro. O zagueiro é um dos nove reforços contratados pelo rubro-negro para a temporada 2023.

"Agradecer pela confiança. Espero que seja um ano muito abençoado para todos nós. Uma classificação agora dia 5. E fazer uma grande Série B para buscar o acesso", vislumbrou o zagueiro, que leva como apelido o nome da cidade onde nasceu, em Perbambuco.

Camutanga garante estar preparado para estar entre os titulares no dia 5 de janeiro, quando o Vitória estreia na temporada 2023 contra o Cordino, de Barra do Corda, no Maranhão, na pré-Copa do Nordeste.

Se passar pelo primeiro adversário, o Leão vai encarar o vencedor do confronto entre Jacuipense e Altos para brigar por uma vaga no torneio regional.

"A camisa do Vitória é pesada, e temos a responsabilidade pela classificação. Estou preparado, mas o professor tem a escolha dele, vou respeitar. Vou buscar meu espaço. Espero que possa conquistar o professor". Além dele, há outros quatro zagueiros no elenco: Marco Antônio, Dankler, João Victor e John.

"Temos cinco zagueiros no grupo, todos com condição de ser titular. Vai muito do treinador. Sei que quem entrar em campo vai dar o seu melhor. E, mesmo se não jogar, faz parte do grupo. Todos vão ter oportunidade". Integrante do elenco principal deste ano, o prata da casa Carlos não será aproveitado pelo técnico João Burse em 2023. O clube ainda não definiu o futuro do jogador.

Camutanga tem 29 anos foi apresentado oficialmente nesta terça-feira (20). "Alegria que apresento um grande zagueiro acostumado a jogar a Série A. Foi monitorado o campeonato inteiro, aprovado por Burse, e hoje está aqui. Com certeza vai nos ajudar bastante", afirmou o presidente do Vitória, Fábio Mota.

Revelado no Auto Esporte, Camutanga tem no currículo também Vitória das Tabocas, Santa Rita, CSA e Bangu, Náutico e Atlético-GO. Estes dois últimos ele defendeu este ano.

Ele defendeu a equipe pernambucana em 23 jogos, no estadual, nas Copas do Nordeste e do Brasil e na Série B do Brasileiro. Contratado pelo Atlético-GO em julho, ele só vestiu a camisa do time goiano em uma oportunidade.

"Questão de oportunidade. Joguei uma partida (pelo Náutico) e não podia jogar Copa do Brasil e Sul-Americana. Não tive lesão, sempre estava treinando e buscando oportunidade que, infelizmente, não veio. Muito feliz de estar no Vitória".

Camutanga está tão empolgado que tratou de já convocar a galera da arquibancada. "Convidar a torcida que venha e possa lotar o Barradão para ser mais um jogador. Jogadores e torcida estão juntos. Foi um relato desse ano na Série C. Espero ver o Barradão lotado. A Copa do Nordeste é uma competição que traz recurso para o clube", afirmou.