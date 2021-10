Câncer de mama: Conexões Negras fala do poder da cura através do sorriso

O Conexões Negras desta semana traz uma entrevista sobre um tema muito importante: o câncer de mama! A jornalista Midiã Noelle (@midinoelle) irá entrevistar a publicitária e escritora Carol Magalhães (@rolmagalhaes), que venceu a doença.

Carolina teve câncer de mama aos 29 anos e em 2018 descobriu o mundo da literatura, se tornando escritora, lançando desde então três livros. No biográfico "Mas Nem Parece Que Você Tem Câncer", conta sua experiência pessoal de superação do câncer de mama. Além disso, é idealizadora dos Projetos Papo de Câncer e Se Cuida Preta, e voluntária do grupo Oncoguia.

O papo, que acontece a partir das 18h desta sexta-feira (8), no Instagram do Correio, ocorre neste mês em alusão ao Outubro Rosa. Segundo dados da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia (Sesab) quase 500 mulheres morreram vítimas do câncer de mama na Bahia no primeiro semestre de 2021. Outras 1,6 mil pacientes foram internadas por conta da doença.