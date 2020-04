Candeias: homem tem pênis amputado após marcar encontro na internet

A polícia investiga um caso de homofobia no município de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador. Um homem, que teve a sua identidade preservada, teve o pênis amputado após um encontro.

De acordo com a Polícia Civil, a vítima marcou um encontro com um homem através das redes sociais e, ao chegar no local combinado, foi surpreendido por três criminosos que estavam armados com um facão. O rapaz foi atacado e teve o órgão genital amputado.

Já a Polícia Militar informou por meio de nota que o crime ocorreu por volta das 14h30, na Rua Marechal Floriano Peixoto. A ocorrência foi atendida por uma equipe da 10ª Companhia Independente da PM (CIPM/Candeias), que realizou buscas pela região, mas não identificou os criminosos.

Largado no local do crime, a vítima foi socorrida por populares e levada para o Hospital Geral do Estado, em Salvador, onde permanece internado. Não há informações sobre seu estado de saúde.

O caso é investigado pela 20ª Delegacia (Candeias), que investigam a autoria do crime, tratado como lesão corporal e homofobia.