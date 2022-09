Candidato a deputado federal tem casa pichada com ofensa racista na Bahia

O candidato a deputado federal Damazio Santana (PSB) teve o muro de sua casa em Feira de Santana pichado com uma ofensa racista. Mazo, como é conhecido, publicou uma foto do ocorrido nas redes sociais nesta terça-feira (20). Na imagem, é possível ver a frase "fique na senzala".

"Quando panfletei nas sinaleiras, as pessoas me enxergavam nesse lugar e aceitavam. Quando trabalhei no shopping como vendedor, as pessoas me enxergavam nesse lugar e aceitavam. Agora que quero ser Deputado Federal, as pessoas não me enxergam nesse lugar e não aceitam. Acabei de sair na frente da minha casa e vi que fizeram essa pichação", disse o político.

Há semanas o candidato vem denunciando ataques sofridos por ele. "Tem alguns dias que estou recebendo algumas ligações me ofendendo, falando que eu não deveria entrar na política e também falando da cor da minha pele. Eu acho isso muito pequeno, chato e acaba despertando muitos gatilhos da infância", desabafou em outra publicação.