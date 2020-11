Candidato a vereador, Val do Gás é baleado em Plataforma

Candidato a vereador de Salvador, Val do Gás (Podemos), foi baleado na tarde deste sábado (14), no bairro de Plataforma, no subúrbio ferroviário.

De acordo com informações da assessoria de Bacelar (Podemos), candidato a prefeito de Salvador, Val do Gás estava no próprio comitê quando foi atingido por dois tiros.

O candidato foi ferido no abdômen e perna e encaminhado para o Hospital do Subúrbio em estado delicado. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.

Nas redes sociais, Bacelar falou sobre o caso. "Estou a caminho do Hospital do Subúrbio. Acabo de saber que um dos nossos candidatos a vereador, Val do Gás, foi alvejado com dois tiros. A princípio foi um atentado político. O estado de saúde dele é grave. Muito triste!", escreveu ele.