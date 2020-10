Candidatos à prefeitura de Salvador participam de sabatina da Fecomércio, Fieb e Faeb

Seis candidatos à prefeitura de Salvador participaram do evento virtual promovido pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), nesta quarta-feira (21).

Participaram Major Denice (PT), Bruno Reis (DEM), Cézar Leite (PRTB), Bacelar (Podemos) e Olívia Santana (PC do B). Eleusa Coronel, candidata à vice de Pastor Isidório (Avante) o substituiu no evento.

O encontro ocorreu pela manhã e cada postulante teve 20 minutos, sendo dez minutos de apresentação e dez minutos de pergunta, para conversar com os representantes do setor produtivo.

Eleusa Coronel foi a primeira a se apresentar e revelou propostas como valorização das prefeituras-bairro, eventos focados no segmento religioso, como o “Cristoval”, e prevenção à saúde. “Se temos harmonia entre todos, as coisas fluem com mais tranquilidade e agilidade. Assim, podemos trazer os benefícios para as empresas e para população”, declarou.

Seguindo a ordem do sorteio, a candidata Major Denice, do PT, apresentou programas voltados para a área social e discorreu sobre a reconstrução do setor produtivo que, durante a pandemia, sofreu sérios impactos.

“A arrecadação não pode ser pautada em lugar de opressão, não pode inviabilizar a geração deste trabalho e renda. A arrecadação é um resultado da melhora da cidade. Não pode ser responsável pelo fechamento de empresas”, disse Denice.

Questionada pelo presidente da Fecomércio-BA sobre qual seria sua estratégia para a recuperação do setor do comércio de bens, serviços, e turismo, Denice afirmou ter propostas de programas para estimular a capacitação de pessoas para os setores e para o empreendedorismo. A candidata citou propostas como micro crédito para empreendedores, cursos, ofertas de equipamento, apoio logístico, entre outros.

Bacelar foi o terceiro candidato a apresentar suas propostas aos setores de comércio, indústria e agricultura baianos. Em sua fala, o ex-deputado, garantiu que o comércio será parceiro da sua gestão e que haverá programas de incentivo para o comércio. “Hoje, o setor mais importante, o que mais emprega, não tem um projeto ou uma parceria com a prefeitura atual. No meu gabinete terá”.

O presidente do Sindicato do Comércio Atacadista de Materiais de Construção de Salvador, Geraldo Cordeiro, perguntou ao candidato quais são os projetos para reordenar o comércio informal nos bairros. O candidato afirmou que vai formalizar e incentivar o surgimento do comércio varejista e prestação de serviços.

“Para apoiar o comércio informal vamos estabelecer os camelódromos. Precisamos disciplinar, treinar e criar condições. Vamos fazer um grande projeto de compras locais. Antes do fortalecimento, está a formalização da atividade”, pontuou.

Entre as proposições do candidato do DEM, Bruno Reis, estão a ampliação da política de estímulos e incentivos fiscais, obras de urbanização integrada entre outros.

“A Prefeitura precisa estimular um melhor ambiente de negócios na cidade de Salvador. Para isso, devemos seguir avançando na política de revitalização, para oferecer incentivos fiscais para facilitar a vida de quem quer empreender. Serviço e turismo é o carro chefe para empreender na nossa cidade e foi o mais impactado, em virtude do isolamento social”, disse.

“Melhoramos muito nesses oito anos, mas ainda há muita coisa a se fazer. Para isso, vou precisar contar com o trabalho em conjunto do setor produtivo e iniciativas privadas. Vamos continuar investindo em obras, projetos e ações que são importantes para a economia da cidade”, declarou o candidato.

Durante sua apresentação, Olívia Santana, candidata pelo PSDB, defendeu a configuração econômica diversificada, a criação de projetos de requalificação dos ambientes de moradias e a inserção de políticas com foco na educação profissional.

“Precisamos de uma política de educação profissional, articulada com a educação de jovens e adultos. Isso será possível em parceria com o empresariado, com as universidades e com os institutos federais, pois a educação precisa estar conectada com um projeto de qualificação de mão de obra”, falou.

O vice-presidente da Fecomércio-BA, Kelsor Fernandes, questionou a candidata sobre as políticas públicas que pretende implementar para que o setor de turismo e cultura volte a crescer em Salvador.

“Cultura e Turismo são áreas fundamentais para o desenvolvimento e são os setores altamente impactados pela pandemia. Precisamos configurar políticas locais de atração do turismo de experiência, de proximidade, criando uma imagem de segurança para os turistas que vem frequentar a capital baiana”, reforçou Olívia.

Por último, um dos pontos discutidos por Cézar Leite durante sua participação foi o setor do turismo. Foco no desenvolvimento econômico para a população do Subúrbio, melhoria na segurança do Centro Histórico e a criação de secretaria de economias estão em suas propostas.

“Caso eleito, vou melhorar a segurança do Centro Histórico de Salvador, investindo em videomonitoramento, contratação de guardas civis municipais e rastreamentos com drones, promovendo a segurança dos turistas”, garantiu o candidato.