Candidatos a Rei Momo do Carnaval 2020 são apresentados

Os candidatos a Rei Momo do Carnaval de Salvador 2020 foram apresentados à imprensa nesta quarta-feira (22), no Clube Fantoches da Euterpe, no Largo Dois de Julho.

Ao todo, 12 participantes concorrem à coroa, mas por causa de compromissos pessoais e pela forte chuva que caiu na capital baiana nesta manhã, apenas seis deles conseguiram comparecer.

O concurso acontecerá no dia 8 de fevereiro, a partir das 19h, também no Clube Fantoches. O vencedor levará a coroa, as chaves da cidade e R$ 10 mil, enquanto os guardiões embolsarão R$ 4 mil e R$ 3 mil.

De acordo com o coordenador executivo do concurso e vice-presidente do Conselho Municipal do Carnaval, Reginaldo Santos, nove juradores ficarão responsáveis pela escolha do vencedor, além dos seus dois guardiões.

"O júri julga performance, comunicação, simpatia, habildiade, dança, o compromisso dos candidatos com o discurso dele e com as causas sociais, principalmente. Desde o ano passado trabalhamos com essa questão de inclusão, preocupação social, como envolvimento com doação de sangue e arrecadação de alimentos". Além disso, os candidatos serão julgados pela escolha do figurino, que é mantido em sigilo absoluto por eles.

Nesta quinta (23), às 10h, os candidatos irão à sede da Fundação de Hematologia e Hemoterapia da Bahia (Hemoba), na Avenida Vasco da Gama, para assistir a uma palestra. Como parte do concurso, para somar 5 pontos, eles terão que levar ao local 10 voluntários para doação de sangue.

Outra missão a ser cumprida pelos candidatos é arrecadar pelo menos 80kg de alimentos não perecíveis, que serão destinados a instituições de caridade.

Candidatos

O concurso deste ano terá um candidato especial. Jailton Silva Santana é o primeiro participante amputado a participar da disputa pela coroa, que ano passado também contou com a participação de um cego.

"Muita gente questiona por que permitimos a participação. Simples, porque não podemos tirar o direito de ir e vir de ninguém. Somos todos iguais e não é porque ele tem uma condição especial que está incapacitado ou não tem habilidade para se apresentar", defende Reginaldo Santos.

Na lista de concorrentes está também o atual Rei Momo Renildo Barbosa, que já venceu o concurso em 2014 e 2019. No ano passado, ele se apresentou com um figurino em homenagem à pomba da paz e chegou a perder 15 kg só no período da folia.

Allan Nery, que já se candidatou cinco vezes e foi vencedor em dois anos, também é um dos nomes. Ano passado, foi um dos guardiões, mas este ano quer desfilar com as chaves da cidade.

Não para por aí. Hoje também foi apresentado Jô da Bahia, que foi Momo em 2000 e volta a ser candidato 20 anos após seu reinado. Ele também mantém segredo sobre o figurino, mas já adiantou que será uma homenagem a sua profissão, de chef de cozinha.

Raimundo Mailton, candidato pela terceira vez e Neto Rodrigues, guardião no ano passado, completam a lista de apresentados à imprensa. Os nomes de todos os participantes ainda não foram informados pela organização do concurso.

Segundo a organização do concurso, todos os candidatos tiveram que apresentar atestados médicos comporvando que eles têm saúde para exercer a função de Momo.