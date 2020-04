Candy Crush terá vidas infinitas durante a quarentena

Se o crush não está de notando nesta quarentena, o Candy Crush está fazendo a sua parte. Isso porque a King, desenvolvedora do game, anunciou que até o dia 5 de abril todos os seus títulos terão vidas ilimitadas, facilitando sua vida na hora de passar daquela fase quase impossível.

A iniciativa faz parte de uma parceria promovida pela Organização Mundial da Saúde chamada #PlayApartTogether (Joguem separados mas juntos, em tradução livre).

A ideia é promover a importância do distanciamento ou isolamento social durante a pandemia causada pelo coronavírus e oferecer maneiras para as pessoas se distaírem durante esse período.

No total, 7 jogos estão com vidas ilimitadas, que geralmente precisam ser compradas ou são reabastecidas a cada 20 minutos (com um máximo de 5 vidas). São eles: Candy Crush Saga, Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga, Candy Crush Friends Saga, Farm Heroes Saga, Bubble Witch 3 Saga e Pet Rescue Saga – todos disponíveis para iOS e Android.

A iniciativa se junta a outras como alguns games que estão gratuitos na Steam, a abertura de canais para todos os assinantes na TV fechada e conteúdos extras na Globoplay.