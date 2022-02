Cantor Edson Gomes é vítima de golpe de venda de produtos falsos no Instagram

O cantor Edson Gomes foi vítima de golpistas em suas contas no Instagram e no Whatsapp. Criminosos têm roubado perfis e induzido seguidores das pessoas hackeadas a fazer transferências através do pix, com anúncios falsos de vendas de produtos. A denúncia foi feita pelo próprio cantor, em seu perfil do Facebook, neste sábado (5).

Em sua postagem, Gomes informou que teve seu Whatsapp clonado, além de seu Instagram hackeado. "Não sou eu, não estou pedindo dinheiro, não estou vendendo coisa alguma. Fiquem ligados e avisem os amigos", escreveu.

Os bandidos fizeram postagens nos stories de Edson Gomes anunciando a venda de supostos itens como cama, mesa, aparelho de ar-condicionado, aparelho de videogame e até um iphone 13. Nesse tipo de golpe, os criminosos atraem os seguidores da conta hackeada para comprar os produtos das ofertas falas. Uma vez que a vítima transfere o pagamento via pix, é bloqueada pelo criminoso. Os produtos nunca são entregues.

Neste domingo (6), os produtos ainda estavam sendo anunciados nos stories de Edson Gomes, que tem mais de 170 mil seguidores no Instagram.