Cantor Falcão tem prisão revogada em processo de pensão alimentícia

O cantor Marcelo Falcão teve prisão domiciliar revogada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. A decisão faz parte do processo para pagamento de pensão do artista para a filha Agatha Cristal Silveira. A prisão havia sido decretada no último dia 11.

Segundo o Uol, a defesa entrou com um habeas corpus liminar, que foi concedido.

"É uma ação de reconhecimento de paternidade e anulação de registro civil e alimentos. O processo se estende há tempos em fase de alimentos provisórios até hoje, mas não por culpa do Marcelo. Ele se apresentou voluntariamente na ação de reconhecimento de paternidade. O Marcelo é cumpridor das decisões judiciais", diz o advogado José Estevam Macedo Lima.

O cantor está fazendo shows nos EUA. A decisão anterior determinava que ele teria que ficar 60 dias na prisão domiciliar, usando tornozeleira eletrônica.

A ação já passa a quantia de R$ 80 mil. A filha do cantor, de 22 anos, entrou com a ação pelo não pagamento de pensões alimentícias.

Falcão alega que não tem como pagar a dívida e afirma que o valor estipulado ultrapassa o que deveria. Ele citou a restrição de shows por conta da pandemia como explicação para a diminuição de renda.

Falcão comprovou ser pai de Agatha em 2016, quando ela tinha 17 anos. Na época, a jovem vivia com a mãe e irmãos no Morro do Vidigal.

Com a divulgação do caso, Falcão reclamou da situação, afirmando que a filha queria destruir sua carreira. Ainda chamou a notícia de "mimimi e fofoquinha".