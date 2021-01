Cantor Jão é indicado por Manu Gavassi e está confirmado no BBB21, diz colunista

O cantor Jão foi o escolhido de Boninho para ocupar a vaga que seria de Gustavo Mioto no BBB21. A informação é do colunista Leo Dias, que garante que o artista cantor passou o Ano-Novo com a família e equipe no interior de São Paulo para se despedir e arrumar as malas.

Antes de sua entrada no programa, Jão trabalhou na finalização de um single, que será lançado durante o confinamento. Ainda de acordo com Leo Dias, a indicação para Boninho veio de Manu Gavassi.

Os cantores são amigos pessoais e Manu convenceu Boninho de que o artista poderia render bons momentos ao programa e conquistar um público mais jovem para atração. Diante da desistência de Gustavo, Boninho fez o convite e Jão aceitou.