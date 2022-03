Cantora baiana Rebeca Tárique estreia projeto 'Vento Forte'

Cantora e compositora, Rebeca Tárique estreia o projeto artístico-cultural 'Vento Forte', em reverência a Orixá Iansã (Oyá) na próxima quarta-feira (30).

O evento, contemplado pelo Prêmio Riachão da Fundação Gregório de Matos (FGM), através da Lei Aldir Blanc, acontecerá nos meses de março e abril, no Instagram e Youtube, e será composto por rodas de conversas e show temático.

“A ideia é perpassar toda essa essência e dizer como Oyá é presente em nossa vida sem que a gente tenha dimensão”, disse a cantora e sacerdotisa de Oyá.

Rebeca Tárique é cantora, compositora, produtora cultural, formada em História e mãe solo. Em sua trajetória como artista defende pautas sociais voltadas ao contexto afrodiaspórico e feminino. O mês de novembro tem sido muito movimentado para a família Tárique: filho de Rebeca, Yalle Tárique vai lançar seu primeiro livro durante o Flipelô, aos 9 aninhos.

Além disso, Rebeca também é embaixadora do projeto Women's Música Event Brasil (WME), uma das maiores plataformas de música, negócios e tecnologia focada no protagonismo feminino; e do projeto Favela, um hub de educação e aprendizagem empreendedora, com objetivo promover a diversidade e o desenvolvimento social, econômico e ambiental por meio do empoderamento de grupos e territórios vulnerabilizados.

Confira o calendário:

30/03 às 20h

Discussão com tema Oyá em Movimento e convida um sacerdotes de Oyá, Pai Flávio Monteiro.

06/04 às 20h

Bate-papo Oyá Única e Diversa junto com a cineasta Tenille Bezerra e a chef Paula Bandeira, pesquisadora e influenciadora da cozinha africana na Bahia.

14/04 às 20h

Debate sobre o tema Oyá e a Arte com a presença da coordenadora do Projeto Coro Oyá Igbalé: Música Sacra de Matriz Africana, Julice Oliveira; a pesquisadora e produtora cultural, Brenda Santos, e o educador e gestor sociocultural, Antonini Afonso.



20/04 às 20h

Live Show Vento Forte no canal do YouTube da cantora.