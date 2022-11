Cantora Danieze Santiago sofre acidente de carro no Ceará; uma pessoa morre

A cantora de forró Danieze Santiago, de 25 anos, se envolveu em um acidente na noite da segunda-feira (28), em Itarema, no Ceará. Na batida entre dois carros, uma pessoa morreu.

Segundo o a rede Verdes Mares, a cantora estava no carro com o marido Carlos Neto, que também é empresário dela. O veículo bateu de frente com outro carro. O motorista do outro veículo, de 49 anos, morreu no local. Ele estava sozinho e não foi identificado.

O carro com Danieze e o marido saiu da pista, parando em uma área de mato ao lado da rodovia. Ambos foram socorridos e estão internados em uma unidade médica de Fortaleza. Em nota, a assessoria informou que eles estão bem e mais detalhes sobre o estado de saúde eles serão divulgados em breve.

A cantora e o marido estavam no carro (Foto Reprodução)

Segundo a assessoria da artista, o acidente aconteceu quando o motorista do outro carro tentou desviar de um animal na via, entrando na pista contrária.

O motorista que faleceu no local ficou preso às ferragens e teve o corpo resgatado pelo Corpo de Bombeiros. A delegacia de Itarema vai investigar o acidente.