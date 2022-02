Cantora Jann Souza lança EP Poder Ancestral

Cantora e compositora made in Bahia, Jann Souza, irá lançar o seu segundo “Poder Ancestral”, apresentando como tema: ancestralidade e afetividade. Produzido, mixado e masterizado por Alex Ribeiro, e com a participação do musicista Rafael Nascimento no contrabaixo e violão.

O novo EP será lançado na sexta (11) e conta com 5 faixas inéditas: poder ancestral, soma, mais perto, chega causando e coragem amor. O trabalho estará disponível nas principais plataformas de streaming, tendo como faixa principal a música “Poder Ancestral”, música de trabalho da artista.

“Minha maior inspiração para compor a música 'Poder Ancestral' foi o contato com a minha espiritualidade e com os saberes ancestrais femininos. O Poder Ancestral propõe que nos autorizemos a contar nossas histórias, a descobrir e honrar os que vieram antes de nós", explicou a artista.

Para Jann, esse poder ainda vai além e inspira a construir e reconstruir os nossos caminhos, acessar o poder genuíno que cada pessoa possui dentro de si.

A busca por esse poder é o que guia a carreira de Jann, que completa 8 anos em 2022. Em 2017, lançou seu primeiro EP, 'Passarinho, hoje com quase 50 mil streams no Spotify. Em 2020 lançou o single Tudo Odara e no mesmo ano venceu o concurso 'Viva Sua Voz', da Rádio Globo FM.

Da percussão marcada no ritmo do “aguere” aos novos arranjos, o EP - Poder Ancestral possui músicas marcantes e dançantes. Em suas letras Jann Souza fala sobre fé, o poder feminino, a força e coragem da mulher, sem deixar de cantar o amor, afetividade e suas nuances.

A sua musicalidade traz misturas de ritmos como MPB e o Afrobeat, imprimindo a sua identidade dentro do que se entende como a famigerada nova MPB.