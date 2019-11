Cantora Lia Paris faz show intimista em Salvador

(Foto: Divulgaçaõ)

A artista multimídia Lia Paris lançou nesta sexta-feira (22), em Salvador, o álbum MultiVerso. O show, apenas para convidados, foi realizado no rooftop do Hotel Fasano, na Praça Castro Alves, onde ela apresentou faixa por faixa desse seu terceiro trabalho musical.

“É maravilhoso estar em Salvador. Eu sempre fui muito bem recebida no Fasano. Fiz show no hotel de Belo Horizonte, no Londra (no Rio), em São Paulo e agora aqui. E todos eles foram diferentes”, nos disse a cantora.

Lia Paris iniciou a turnê desse álbum no Clube Silencio, em Paris. “Tinha tudo a ver com a proposta conceitual do meu disco, que tem uma pegada, uma proposta surrealista. E o lugar é maravilhoso. É um clube secreto na capital francesa”, finalizou.