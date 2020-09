Cantora Vanusa tem piora no quadro respiratório e é intubada na UTI

Foto: SBT/Divulgação

A cantora Vanusa, 72 anos, registrou piora no quadro respiratório e está intubada na UTI (Unidade de Terapia Intensiva), de acordo com boletim médico divulgado nesta terça-feira (22) pelo Complexo Hospital dos Servidores, em Santos, litoral paulista. Ela foi hospitalizada no último dia 8 por conta de problemas respiratórios e retenção de líquidos.

"Vanusa está internada na Unidade Terapia Intensiva desta instituição. Apresentou, nas últimas seis horas, piora no quadro respiratório, encontrando-se intubada e em ventilação mecânica", informou o boletim.

No último mês, a filha de Vanusa, Aretha Marcos, confirmou que a mãe tinha sido diagnosticada com Alzheimer. Há cerca de duas semanas, o filho da artista e produtor musical Rafael Vannucci usou as redes sociais para desabafar. Na ocasião, ele pediu no Instagram mais "empatia neste momento e não julgamentos". Ele se referia às informações que circularam no dia 9 de que Vanusa estava em estado físico bastante debilitado.

