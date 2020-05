Cão farejador localiza 1.559 trouxas de maconha dentro de casa em Sussuarana

Nenhum tipo de droga passa pelo faro aguçado de Titan, policial canino da raça Labrador, lotado no Batalhão de Polícia de Choque (BPCHq). Na última sexta-feira (1), ele localizou 1.559 trouxinhas de maconha escondidas em uma casa no bairro de Sussuarana. A ação fez parte da operação ‘Choque de Ordem’.

Os policiais descobriram o esconderijo utilizado como ponto de venda de drogas através de uma denúncia anônima. “Assim que recebemos as informações, iniciamos as rondas no ‘Parque Jocélia’. Avistamos um grupo de criminosos que, ao perceberem a nossa presença, correram deixando todo o material para trás”, explicou o comandante do BPChoq, coronel Paulo José Campos Guerra.

Dentro da casa os policiais utilizaram o faro apurado de Titan e localizaram 1.559 trouxas de maconha, uma faca de serra, três tesouras além de duas balanças e sacos para embalar os entorpecentes. Os materiais e as drogas foram encaminhados para a Central de Flagrantes, na região do Shopping da Bahia.

“Continuamos em rondas e trabalhando para capturar os donos das drogas. Informações são importantes para auxiliar o nosso trabalho e podem ser enviadas para o (71) 3235-0000 (Disque Denúncia da SSP)”, reforçou o oficial.