Cãogaceiro indica táxidogs para transportar seu pet em Salvador

O antigo carro de meu pai às vezes só pegava no tombo. A gente reclamava, mas o bichinho servia a família que era uma beleza. Desde que ele inventou de vender a "arabaca", passamos por maus bocados. No dia que Maria Bunita tava botando os bofes pra fora, por exemplo, não se achava um fio da égua na rua para dar uma carona ou um táxi que topasse levar a cãogaceira para o veterinário. No Teletaxi, ninguém puxava a corrida. No Uber, nem tentamos! O aplicativo não tem opção para avisar que o passageiro tem quatro patas.

Naquele dia, o salvador da pátria foi seu Rosalvo, o único taxista que, finalmente, aceitou a corrida. Com ele, não tem frescura. "Rapaz, aqui dentro eu levo até bode da Feira de São Joaquim", avisou. Êta, cabra retado! Aos poucos, fomos encontrando um motorista com boa vontade aqui, outro apaixonado por cães ali.

A partir de indicações, soubemos de gente profissional que atua no transporte de pets em Salvador. São pouquíssimos, mas existem. Na ativa desde 2018, a Pet Táxi Pi & Pipo talvez seja a primeira empresa do ramo na cidade. Ideia do engenheiro Robson Valentim, 49, que deixou a engenharia de lado para transportar os bichos que tanto ama. Em Salvador, enquanto as empresas de táxis ou aplicativos não dão muita atenção a essa demanda (é preciso sorte para conseguir uma corrida), nossos táxi dogs vão se destacando.

Para evitar que muita gente passe pelos perrengues que já passamos, fizemos uma lista com os contatos dos melhores motoristas pet da cidade. Com certeza, uma de nossas indicações vai atender você. Bom lembrar que os preços variam muito, já que dependem do porte do animal, da quantidade de pets a ser transportada e da distância a ser percorrida. Claro, quem é taxista cobra pelo taxímetro, quem é Uber faz um comparativo com a cobrança do aplicativo. Os particulares seguem suas tabelas próprias. Olha a lista aí do lado.

Rosalvo "Taxiceiro"

Experiente, Rosalvo dos Santos, 58, é do tempo que taxista era chamado de taxiceiro. Com ele não tem desculpa para não levar o seu pet para o veterinário ou simplesmente para passear:

"Você acha que eu vou perder uma corrida porque não quero colocar um cachorro no carro? Pelo contrário, tem cachorro que é melhor passageiro do que gente", diz Rosalvo. "Aqui eu já levei até bode da Feira de São Joaquim", revela. Contato: 99733-2826 / 71-99997-5789

Pet Táxi Pi & Pipo

Após 25 anos labutando como engenheiro chefe de grandes empresas, Robson Valentim, 49 anos, resolveu ter mais qualidade de vida. Neste caso, qualidade de vida é conviver diariamente com animais. Robson então cortou a chapa traseira de uma Fiorino, instalou uma tela de nylon para separar a parte de trás do motorista, adaptou colchonetes e cintos de segurança para cães nos fundos do veículo e, assim, criou a Pet Táxi Pi & Pipo. O nome da empresa faz referência aos dois vira-latas resgatados das ruas por Robson. Pipoca (Pi) e Pipo ilustram a foto aí de cima dentro do táxi dog. Hoje, Robson presta serviço para alguns dos maiores pet shops da cidade. Contato (WhattsApp): 91950505 | Instagram: @pet.taxi_piepipo

Bionicão Táxi Dog e Pet

Ativista da causa animal, a administradora de empresas Angela Junqueira, 43, sempre sofreu com a falta de veículos para transportar os cães que resgatava da rua. Até que, em 2018, comprou um pequeno furgão, retirou os bancos de trás e adaptou cintos de segurança. Aí, bastou colocar uma plotagem divertida e estava criada a Bionicão Táxi Dog e Pet: "Agora tenho um carro para levar meus cachorros e também os cães dos outros". Ela faz também o serviço de Personal Pet, quando acompanha o seu pet nas consultas médicas, vacinas e outros procedimentos. Contato: 71-8701-1800 | instagram: @bionicao.taxi.pet.7

Renilton Leva e Traz

Dia desses a gente penou para conseguir um carro que nos levasse para casa. A distância era curta: da Avenida Centenário até o Campo Grande. Os taxistas negavam as chamadas, os ubers chegavam e, quando davam de cara com os cãogaceiros, se arrependiam. Eis que, após uma hora de espera, apareceu Renilton da Encarnação, 35. Taxista comum, em carne e osso, que circula pelas ruas sem aplicativos. "Meu negócio é levar e trazer, não importa quem ou o quê", diz. Pronto. Quer ir de TX? Ligue para Renilton! Contato: 98218-9264