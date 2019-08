‘Capital das Motos’: Juazeiro tem 12 mil motocicletas a mais do que carros nas ruas

Juazeiro pode ser considerada a cidade das motos na Bahia. Isso porque o 8º município do estado em número de veículos cadastrados no Detran-BA tem também 12 mil motos a mais do que carros nas ruas. É a maior diferença entre as 10 maiores frotas.

Segundo os dados do Detran, há 10 anos existiam 26 mil veículos desse tipo em Juazeiro, mas este ano foram contabilizados 61 mil. Na comparação entre 2009 e 2019, o crescimento foi de 128%. Somente entre janeiro e julho deste ano, foram cadastras 988 novas motocicletas, uma incrível média de 141 por mês.

Para a especialista em trânsito, Cristina Aragón, a escolha da moto como meio de transporte pode ser uma questão de gosto, mas é influenciada pelo preço. Em média, esses veículos custam mais barato que o carro comum. Ela citou como exemplo Salvador, onde as motos são mais frequentes nos bairros mais pobres.

Números não mentem:

61 mil motocicletas foram cadastradas este ano em Juazeiro

12 mil a mais do que o número de carros no município

“Existe uma grande demanda por motos nas classes menos favorecidas. As pessoas que não têm dinheiro para comprar um carro acabam comprando moto. Na Estação Pirajá, por exemplo, tinha uma propaganda ‘saia do ônibus venha para a moto’, que prometia uma mensalidade menor em relação àquela que ele pagaria no final do mês com as passagens de ônibus”, disse Cristina.

Localizada no Vale do São Francisco, Juazeiro tinha cerca de 197 mil habitantes em 2010, segundo o último censo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A estimativa do órgão é que em 2018 a população era de 215 mil.

Além de Juazeiro, as cidades de Guanambi e Jequié, ambas no Centro-Sul do estado e que fazem parte dos dez municípios com maior frota na Bahia, também têm mais motos do que carros. A primeira tem 57 mil motocicletas cadastradas e 50 mil autos. A segunda tem 50 mil carros e 53 mil motos.