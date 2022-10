Haverá segundo turno entre Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) no Mato Grosso do Sul. Com quase 97% das urnas apuradas, o candidato bolsonarista soma 26,8%, enquanto o peessebebista aparece com 24,89%.

André Puccinelli (MDB) e Rose Modesto (União) vêm logo em seguida, com 17,34% e 12,49% respectivamente.

A votação será no próximo dia 30 de outubro.