Capitão da Marinha acusado de matar os pais do ex-namorado é denunciado pelo MPRJ

O capitão da marinha Cristiano da Silva Lacerda, que matou o casal de idosos Geraldo Pereira Coelho e Osélia da Silva Coelho, pais do seu ex-namorado, Felipe da Silva Coelho, foi denunciado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), nesta quinta-feira (07).

O crime ocorreu na noite do dia 24 de Junho, no bairro do Jardim Botânico, Zona Sul do Rio de Janeiro.

A denúncia é da 2 ª Promotoria de Justiça junto ao III Tribunal do Júri da Capital. Segundo o MPRJ, o acusado matou as vítimas por meio cruel, desferindo-lhes elevado número de facadas.

As vítimas foram surpreendidas quando estavam deitadas no sofá-cama, não tendo qualquer chance de defesa. Segundo a denúncia, o crime se deu por vingança, pois o acusado, inconformado com o fim do relacionamento amoroso que mantinha com o filho das vítimas, quis lhe causar intenso sofrimento assassinando seus pais, ambos idosos.

Cristiano foi denunciado nas penas do art. 121, §2º, incisos I, III e IV, §4º, segunda parte, c/c o art. 61, inciso II, alínea “F”, todos do Código Penal. Na denúncia encaminhada à 3ª Vara Criminal da Comarca da Capital, o MPRJ também requer o pagamento de uma indenização a cada um dos filhos das vítimas, pelos danos morais causados pelo crime bárbaro.