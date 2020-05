Capitão da PM de 41 anos morre vítima da covid-19 em Jequié

Mais um policial militar morre vítima da covid-19 na Bahia. A quarta vítima foi o capitão da PM Marcelo de Souza Moura, 41 anos, que não resistiu e foi a óbito nesta quarta-feira (20). Ele estava internado no Hospital Geral Prado Valadares, em Jequié, no suoeste da Bahia, desde terça-feira (5).

O militar era lotado na Companhia Independente de Policiamento Especializado (CIPE) Central e atuava na polícia militar há 21 anos. Ele deixa esposa e um filho. Não há informações sobre o local onde o corpo será enterrado. Em nota, a PM lamenta a morte.

O primeiro óbito registrado na corporação pela doença foi o do sargento da reserva Carlos Alberto Nascimento Macedo, 52 anos, que morreu no dia 15 de abril, no Hospital Santa Izabel.