Capitu traiu Bentinho? Dúvida domina discussões no Twitter

Mais de um século depois, ninguém sabe se Capitu traiu mesmo Bentinho, em Dom Casmurro, obra clássica de Machado de Assis. Mas a discussão sobre o tema permanece viva até hoje, tanto que o assunto está entre os assuntos mais comentados do Twitter desde essa quinta-feira (12).

Isso porque Leon Martins resolveu falar sobre o assunto, o que gerou uma discussão sobre gênero na rede social. No primeiro tweet sobre o caso, ele afirma que Capitu foi responsável pela amargura de Bentinho. "Fiz um semestre de Machado de Assis na especialização. Conclusão: o ponto não é se Capitu traiu o Bentinho (provavelmente traiu). Dom Casmurro é, na verdade, a história de como uma mulher (e o mundo) transformaram um homem bom (Bentinho) em um homem armagurado (Dom Casmurro)".

"Esse é um tema que aparece várias vezes na obra do Machado de Assis. No perído romântico dele, o homem bom encontrava a mulher boa, mas o mundo queria atrapalhar o relacionamento (na maior parte das vezes, "A Mão e a Luva" é exceção)", continua.

Depois, ao afirmar que Capitu traiu, ele falou sobre a personalidade da personagem. "Provavelmente. A Capitu é colocada como uma mulher cheia de maquinações desde muito nova. O Bentinho é colocado como inocente no início do livro. As maquinações dela levam o Bentinho à poisição em que ele se encontra no final da história (o casmurro)".

"Toda essa revolta das pessoas que não aceitam que a Capitu traiu o Bentinho é por conta de, hoje, quererem pintá-la como uma heroína proto-feminista a frente de seu tempo. No livro, ela é uma jovem manipuladora e mentirosa que estraga um garoto inocente. Ela não é heroína", completou. A partir daí, Leon passou a ser chamado de misógino sobre seus comentários.

Ele tentou se defender, argumentando que as pessoas estão tentando defender uma personagem a partir da perspectiva atual, sem considerar o pensamento do século XIX, quando a obra foi escrita.

"A galera tenta ler Dom Casmurro, não da perspectiva do realismo do séc. XIX, mas sob a visão que temos, hoje, sobre relacionamentos. Já me mandaram um "Capitu era mais madura emocionalmente que Bentinho"... Amigo, estamos falando de um autor do séc XIX... Ele não lia auto-ajuda".